TİKA, Gabon'da ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda kolisi ulaştırdı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gabon'un başkenti Librevil'in farklı bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda kolisi desteğinde bulundu.
Yaounde
TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, TİKA'nın Türkiye'nin Librevil Büyükelçiliği, Gabon İslam İşleri Yüksek Konseyi ve El Hayat Afrique Derneği işbirliğiyle düzenlediği program kapsamında, gıda kolileri 500 ihtiyaç sahibi aileye teslim edildi.
Programda konuşan Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Can İncesu, "Buraya getirilenler, mütevazı bir şekilde Türk halkının tamamını temsil etmektedir. Bu, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin bir bağışıdır. Burada olmaktan mutluyuz ve tüm kardeşlerimize iyi bayramlar diliyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.