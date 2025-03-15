Dolar
36.53
Euro
39.74
Altın
2,984.87
ETH/USDT
1,931.90
BTC/USDT
84,187.00
BIST 100
10,840.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

TİKA, Ekvator Ginesi'nde ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda kolisi ulaştırdı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda kolisi yardımı yaptı.

Ahmet Emin Dönmez  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
TİKA, Ekvator Ginesi'nde ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda kolisi ulaştırdı

Yaounde

Türkiye'nin Malabo Büyükelçiliği, Malabo Müslüman Topluluğu, Mount Zion Kilisesi, Malabo Ruh Sağlığı Hastanesi, Lampert Yetimhanesi ve 2NK Vakfı işbirliğiyle düzenlenen program kapsamında, gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan paketler, 300 ihtiyaç sahibi aileye teslim edildi.

Gıda paketlerinin dağıtım törenlerine, Türkiye'nin Malabo Büyükelçisi Ahmet Ergin, TİKA Yaounde Koordinatörü Melih Çağatay Artunay, Müslüman ve Hristiyan toplum liderleri, 2NK Vakfı yöneticileri katıldı.

Dağıtım töreninde konuşan Büyükelçi Ergin, ramazanın sadece kutsal bir zaman dilimi değil, sofrayı paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı dönem olduğunu vurguladı.

Ergin, bu mübarek ayda paylaşmanın, toplumun birlik ve beraberliğini güçlendirdiğini belirtti.

TİKA'nın insani yardım faaliyetiyle, Malabo'daki engelliler, yaşlılar ve yoksul ailelere destek verilmesinin yanı sıra iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin pekiştirilmesi amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Memişoğlu, 81 ilin sağlık müdürüyle İstanbul'da buluştu
Bakan Uraloğlu: Hattımızı 2025 yılı sonunda hizmete açmayı hedefliyoruz
Bakırköy'de karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmalarına başlandı
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Azerbaycan Anıtı'nda şehitler için anma etkinliği düzenlendi
Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular yeşil alanlarda iftar yaptı

Benzer haberler

TİKA, Ekvator Ginesi'nde ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda kolisi ulaştırdı

TİKA, Ekvator Ginesi'nde ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda kolisi ulaştırdı

TİKA dünyanın farklı yerlerinde ramazan dolayısıyla yardım faaliyetlerinde bulunuyor

Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'da ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı

TİKA'dan Pakistan'da 1500 aileye gıda paketi yardımı

TİKA'dan Pakistan'da 1500 aileye gıda paketi yardımı
TİKA Gambiya'da insan odaklı projelerle Türk bayrağını dalgalandırıyor

TİKA Gambiya'da insan odaklı projelerle Türk bayrağını dalgalandırıyor
TİKA'dan Liberyalı Müslümanlara ramazan kolisi desteği

TİKA'dan Liberyalı Müslümanlara ramazan kolisi desteği
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet