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Dünya

TİKA’dan Tacikistan’da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

TİKA tarafından ramazan ayı kapsamında Tacikistan’ın başkent Duşanbe’ye 6 saat uzaklıkta bulunan ve ülkenin en az gelişmiş bölgelerinden biri olan Sangvor ilçesinde yaşayanlara gıda yardımı yapıldı.

Mehmet Alaca   | 24.05.2019
TİKA’dan Tacikistan’da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Ankara

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından ramazan ayı kapsamında Tacikistan’ın başkent Duşanbe’ye 6 saat uzaklıkta bulunan ve ülkenin en az gelişmiş bölgelerinden biri olan Sangvor ilçesinde yaşayanlara gıda yardımı yapıldı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sangvor Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen gıda yardımları kapsamında 500 gıda kolisi, ilçedeki 77 köyde belirlenen yoksul ve engelli vatandaşlara ulaştırıldı.

Bölge dağlık yapısı nedeniyle sık sık doğal afetlerle karşı karşıya kalıyor. Kötü yol şartları nedeniyle kış aylarında erişimin çok zor sağlandığı bölgede yakın zamanda gerçekleşen sel felaketi nedeniyle pek çok ev ve tarla zarar görmüş, bu durum çiftçilikle geçinen bölge halkını zora sokmuştu.

Bununla birlikte, Dağlık Badahşan Özerk Bölgesi sınırına yakın bir bölgede yer alan Sangvor ilçesi, bölgede hiçbir sanayi tesisinin bulunmaması ve suyun bolluğuna bağlı bitki çeşitliliğinin fazla olması nedeniyle arıcılık için uygun bölgeler arasında yer alıyor. TİKA tarafından bölgede yaşayan dar gelirli insanlarının refah seviyesinin artırılması için önümüzdeki dönemde arıcılık projesi gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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