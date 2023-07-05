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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuşuyor
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Dünya

TİKA’dan Kuzey Makedonya’ya sağlık alanında destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’teki 8 Eylül Şehir Hastanesinin Endokrinoloji Bölümüne kemik yoğunluğu ölçüm cihazı (Densitometre) hibe edildi.

Dzihat Aliju  | 05.07.2023 - Güncelleme : 05.07.2023
TİKA’dan Kuzey Makedonya’ya sağlık alanında destek Fotoğraf: Dzihat Aliju - AA

Üsküp

Cihazın hastaneye hibe edilmesiyle 8 Eylül Şehir Hastanesinin ilk Osteoporoz Merkezinin de açılışı yapıldı.

Etkinliğe, Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Fatmir Mexhiti, TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Muhammed Ünal, TİKA Üsküp Koordinatörü Halim Ömer Söğüt ve 8 Eylül Şehir Hastanesi Müdürü Prof. Dr. Hristijan Kostov katıldı.

Bakan Mexhiti, gazetecilere yaptığı açıklamada, hibe dolayısıyla TİKA’ya teşekkür ederek, "Densitometrenin kullanıma sunulmasıyla, osteoporoz teşhis ve tedavisinde koşullar iyileşecek. Sağlık hizmetlerinde karşılaştığımız en büyük zorluklardan biri, hastalarımızın hizmetlere zamanında erişimini sağlamak. Densitometre cihazı da bu zorluğu doğrudan ele almamızı sağlayacak." ifadesini kullandı.

TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Ünal da 2005'ten beri Kuzey Makedonya’da faaliyet gösterdiklerini belirterek, şu ana kadar 1200 proje ve faaliyetin hayata geçirildiğini kaydetti.

Projelerden 30'unun sağlık sektöründe olduğu bilgisini paylaşan Ünal, "Bugün kıymetli sağlık çalışanlarımızın faydalanması kapsamında kemik yoğunluğu ölçüm cihazı temini için bulunuyoruz. Belli başlı özel hastanelerde bulunan bu cihazı, bir kamu kurumuna, kamu hastanesine vermenin mutluluğu içerisindeyiz." diye konuştu.

8 Eylül Şehir Hastanesi Müdürü Kostov da merkezin, osteoporoz hastalığının teşhisi için en gerekli cihaz olan densitometrenin bulunduğu bir poliklinikten oluştuğunu ifade ederek, "Hastanenin 50 yıllık geçmişinden bu yana ilk kez böyle bir osteoporoz merkezi, yani kemik dokusunun yoğunluğunu ölçmek için bir teşhis prosedürü oluyor." dedi.

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