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Dünya

TİKA, Bosna Hersek'teki Ukraynalı mültecilere yardım paketi ulaştırdı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), savaş sebebiyle Bosna Hersek'e sığınan 200 Ukraynalı aileye, gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım paketi dağıttı.

Ahmet Nurduhan   | 22.04.2022
TİKA, Bosna Hersek'teki Ukraynalı mültecilere yardım paketi ulaştırdı

Saraybosna

Yardım paketlerinin dağıtımına, TİKA Saraybosna Koordinatörü Muhammed Ünal da katıldı.

Gıda paketlerinin teslimi sırasında Ukraynalı bir mülteci, "Türkiye'ye, savaşın başından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yürüttüğü diplomatik girişimler ve barış çabalarından ötürü teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Zor zamanlarında gösterilen samimi çabanın kendileri için çok değerli olduğunu söyleyen aileler, İstanbul’da yürütülen müzakerelerin yakın zamanda sonuçlandırılması ve masum Ukrayna vatandaşlarının kurtarılması için dua ettiklerini belirtti.

Bosna Hersek'e sığınan, ilk etapta Citluk ve Medjugorje'ye gelen, geneli kadın ve çocuklardan oluşan 200 Ukraynalı ailenin, Bosna Hersek Kızılhaçı koordinasyonunda ülkenin çeşitli noktalarındaki misafirhane, otel ve evlere yerleştirildiği kaydedildi.

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