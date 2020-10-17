Euro
9.32
Dolar
7.94
BIST 100
1,192.73
Altın
1,899.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

TİKA, Afganistan'da Mevlana Kütüphanesi kurdu

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yapımı tamamlanan, Şehit Prof. Rabbani Eğitim Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi Türkoloji Bölümü Kütüphanesi hizmete açıldı.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 17.10.2020
TİKA, Afganistan'da Mevlana Kütüphanesi kurdu Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat /AA

Afghanistan

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yapımı tamamlanan, Şehit Prof. Rabbani Eğitim Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi Türkoloji Bölümü Kütüphanesi hizmete açıldı.

Mevlana adı verilen kütüphanenin açılış törenine, Şehit Prof. Rabbani Üniversitesi Rektörü Leyluma Şerifi Yama, TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal, ülkede faaliyet gösteren Türk kurumlarının temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve diğer davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Rektör Yama, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğine değinerek, Türk halkının daima Afganistan halkının yanında olduğunu söyledi.

Yama, Türkiye'ye, Afganistan'ın aydın geleceğinin temini olan eğitim alanında yapmış olduğu yardımlardan ötürü teşekkür etti.

TİKA Kabil Koordinatörü Çal da daha önce olduğu gibi bundan sonra da Afganistan devletinin ve halkının yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Çal, Afganistan'ın kalkınması için imkanları ölçüsünde yardımcı olmaya gayret edeceklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından Mevlana Kütüphanesinin açılışı yapıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Cikotic Kovid-19'a yakalandı
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 30 bini geçti
KKTC'de Kovid-19 kaynaklı 5. ölüm
Berlin’de koronavirüs test laboratuvarlarının kapasitesi yetersiz
Pakistan'da halkın çoğunluğu Kovid-19 önlemlerine ilgisiz

Benzer haberler

TİKA, Afganistan'da Mevlana Kütüphanesi kurdu

TİKA, Afganistan'da Mevlana Kütüphanesi kurdu

'Tüm vaatlere bağlı kalarak faaliyetlerimizi baştan düzenleme konusunda mutabık kaldık'

Latin Amerika ülkeleriyle diplomatik ilişkilerimizin 70. yılı ve açılım politikamız

TİKA’dan Bosna Hersek’te çilek yetiştiriciliğine destek

TİKA’dan Bosna Hersek’te çilek yetiştiriciliğine destek

TİKA'nın desteklediği Sudanlı kadınlar üretime katkı sağlıyor

TİKA'nın desteklediği Sudanlı kadınlar üretime katkı sağlıyor
Afganistan'da 2 askeri helikopter düştü: 9 ölü

Afganistan'da 2 askeri helikopter düştü: 9 ölü