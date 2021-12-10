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Dünya

TİKA, Afganistan'da 500 Afgan aileye gıda ve battaniye yardımı yaptı

Bilal Güler, Sayed Khodaiberdi Sadat   | 10.12.2021
TİKA, Afganistan'da 500 Afgan aileye gıda ve battaniye yardımı yaptı

Kabil

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Pencşir vilayetinde 500 aileye gıda ve battaniye yardımında bulundu.

Vilayet merkezi Bazarak'taki şehir stadyumunda düzenlenen törene, TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal ile Taliban hükümetinin Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakanlığı Göç Tespiti Daire Başkanı Mevlevi Şomalhan Muslih katıldı.

Törende 500 aileye 50'şer kilo un, 5'er litre sıvı yağ, bakliyat, şeker, çay, salça ve makarna içeren koliler dağıtıldı.

Yardımları alabilmek için stadyuma gelen Pencşirliler, uzun kuyruklar oluşturdu. İsmi Taliban'ın belirlediği ihtiyaç sahipleri listesinde olmayan onlarca kişi ise yardım umudu ile saatlerce beklemeye devam etti.

Törende konuşan TİKA Kabil Koordinatörü Çal, 4 kişilik bir ailenin 1 aylık ihtiyacını karşılayacak gıda malzemesi ve 1 battaniye yardımı yapıldığını söyledi.

Çal, “Bundan sonra da imkanlar ölçüsünde Afgan halkının yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakanlığı Göç Tespiti Daire Başkanı Muslih ise "Afganistan halkının böyle bir dönemde yanında olan Türkiye’ye ve kurumu TİKA'ya çok teşekkür ederiz. Gerçekten şu an Afganistan’ın yardıma ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Pencşir Taliban'ın en son girdiği vilayet

Önceki Afganistan hükümetinin düşmesinin ardından Pencşir vilayetinde, Taliban ile Tacik lider Ahmed Mesud'un Ulusal Direniş Güçleri arasında çatışmalar devam etmişti.

Söz konusu çatışmalar nedeniyle binlerce Pencşirli evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Taliban, 6 Eylül'de Pencşir'i kontrolü altına aldığını duyurmuştu.

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