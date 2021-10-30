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Dünya

Tigraylı isyancılar stratejik Dessie kentini ele geçirdi

Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF), Amhara eyaletindeki stratejik Dessie kentini ele geçirdiği bildirildi.

Tufan Aktaş, Addis Getachew Tadesse   | 30.10.2021
Tigraylı isyancılar stratejik Dessie kentini ele geçirdi

İstanbul

AA muhabirine konuşan Dessie sakinleri, şehirlerinin TPLF savaşçılarının kontrolünde olduğunu söyledi.

Addis Ababa hükümeti, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Haftalardır ağır silahlarla çatışmaların sürdüğü Dessie, Cibuti'den başkente uzanan kara yolu hatlarına ve ticari kentlerden Kombolcha'ya olan yakınlığından ötürü stratejik öneme sahip.

Dessie'nin başkente uzaklığı, yaklaşık 400 kilometre.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

TPLF'nin Amhara ve Afar eyaletlerindeki ilerleyişi sonrasında ordu karşı saldırıya geçmişti.

Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

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