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Dünya

Emine Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Roma'da lider eşleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'nın Roma kentine gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 30.10.2021
Emine Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Roma'da lider eşleriyle bir araya geldi Fotoğraf: TCCB / Mustafa Öztartan / AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'nın Roma kentine gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Emine Erdoğan, Roma'da ilk olarak, zirvenin ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin eşi Maria Serenella Cappello ve liderlerin eşleri ile bir araya gelerek, tarihi yapı Kolezyum'u gezdi.

Ardından Emine Erdoğan, Maria Serenella Cappello'nun verdiği öğle yemeğine katılarak, lider eşleri ile bir süre sohbet etti.

Yemeğin ardından Maria Serenella Cappello, Emine Erdoğan ve lider eşlerine Giardino all'İtaliana adı verilen bahçeyi gezdirdi.

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