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Dünya

Tiflis'te göstericiler, Parlamentonun önündeki AB bayrağını yaktı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te toplanan bir grup gösterici, Parlamento binasının önünde asılı Avrupa Birliği (AB) bayrağını yaktı.

Davit Kachkachishvili  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
Tiflis'te göstericiler, Parlamentonun önündeki AB bayrağını yaktı Fotoğraf: David Mdzinarishvili/AA

Tiflis

Tiflis'te Şota Rustaveli Caddesi'nde, öğle saatlerinde Parlamento binasının önünde toplanan bir grup eylemci, geçen hafta düzenlenen "yabancı ajan yasa tasarısı" karşıtı protestolara tepki gösterdi.

Gürcistan Parlamentosunda 7 Mart'ta ön onayını alan ama gösteriler nedeniyle 10 Mart'ta geri çekilen tasarıya karşı çıkanları protesto eden göstericiler, söz konusu tasarının referanduma götürülmesini talep etti.

"Yabancı ajan yasa tasarısı" karşıtı olanların, geçen hafta Gürcistan'da devlete karşı provokasyon girişimlerinde bulunduklarını iddia eden göstericiler, bu kişilere karşı yasal sürecin başlatılması gerektiğini savundu.

Binanın önünde asılı AB bayrağını indirip yakan göstericiler, Tiflis'te 5 Haziran 2021'de LGBT'nin ofisini basan ve gazetecilere karşı şiddet uyguladıkları için tutuklananların da serbest bırakılmasını talep etti.

Gürcistan basınındaki haberlerde, AB bayrağını yakan grubun, "Muhafazakar Hareketi" üyeleri olduğu iddia edildi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Parlementonun önünde AB bayrağını yakan kişilere karşı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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