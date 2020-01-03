Euro
6.65
Dolar
5.95
BIST 100
115,932.00
Altın
1,528.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

THY uçağı Johannesburg Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı

Türk Hava Yollarının TK 45 sefer sayılı Cape Town-İstanbul seferini gerçekleştiren uçağı, teknik arıza nedeniyle Johannesburg Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Kenan Irtak   | 03.01.2020
THY uçağı Johannesburg Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı

İstanbul

Türk Hava Yolları'nın (THY), TK 45 sefer sayılı Cape Town-İstanbul seferini gerçekleştiren uçağı, teknik arıza nedeniyle Johannesburg Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, TK 45 sefer sayılı Cape Town-İstanbul uçuşunu icra eden TC-JNI kuyruk tescilli, Airbus A330 tipi uçakta, kalkıştan kısa süre sonra teknik arıza meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uçuş güvenliğini daima ön planda tutan ekibimiz, gerekli teknik incelemeler için uçağın Johannesburg Havalimanı’na yönelmesine karar vermiştir. A330 tipi uçağımız, uygun iniş ağırlığına ulaştığında havalimanına güvenli şekilde inişini gerçekleştirmiştir."

Bu arada, Johannesburg’da iki THY teknisyeni olduğu için uçağın bu havalimanına indiği ve incelemenin sürdüğü, uçuş durumunun inceleme sonucuna göre belirleneceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya’nın Orta Doğu’ya dönüşü
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin basılması Irak'taki kaosu derinleştirebilir
Borsa'da 2019 boğaların yılı oldu
İran-Çin-Rusya ortak deniz tatbikatı çerçevesinde Çin’in İran ikilemi
Suud medyası tarihinin en itibarsız dönemini yaşıyor

Benzer haberler

THY uçağı Johannesburg Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı

THY uçağı Johannesburg Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı

Büyük ticari uçak kazalarında ölenlerin sayısı 2019'da azaldı

THY'den 4 yeni dış hat müjdesi

İGA: İstanbul Havalimanı'nda herhangi bir sefer iptali yok

İGA: İstanbul Havalimanı'nda herhangi bir sefer iptali yok
THY'den Boeing 737 Max uçaklarına ilişkin açıklama

THY'den Boeing 737 Max uçaklarına ilişkin açıklama
Nijerli mavi gözlü Rukiye ilaç bulamazsa 6 ay sonra kör olabilir

Nijerli mavi gözlü Rukiye ilaç bulamazsa 6 ay sonra kör olabilir