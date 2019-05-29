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Dünya, Ramazan 2019

THY New Jersey'de iftar verdi

ABD'nin New Jersey eyaletinin Cliffside Park bölgesindeki Bergen Diyanet Camii ve Kültür Merkezi'nde Türk Hava Yolları sponsorluğunda iftar düzenlendi.

Dildar Baykan   | 29.05.2019
THY New Jersey'de iftar verdi

New Jersey

ABD'nin New Jersey eyaletinin Cliffside Park bölgesindeki Bergen Diyanet Camii ve Kültür Merkezi'nde Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğunda iftar düzenlendi.

New Jersey'de yaşayan Müslümanlar, THY'nin Bergen Diyanet Camii ve Kültür Merkezi tarafından organize edilen iftarında bir araya geldi.

İftara, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş, dünyaca ünlü Kalp Cerrahı Dr. Mehmet Öz, THY New York Genel Müdürü Cenk Öcal, New York Din Hizmetleri Ateşesi Sinan Dedeler, Cliffside Park Belediye Başkanı Thomas Calabrese, Bergen Şerifi Anthony Cureton, bölgedeki Yahudi ve Hristiyan toplum temsilcileriyle bölgede yaşayan Müslüman ve Türk toplumu katıldı.

Başkonsolos Aktaş burada yaptığı konuşmada, iftar sofrasında farklı dinlerden insanlar olduğunu ve bunun asıl zenginlik olduğunu belirterek, "Ramazan sadece günün belli bir saatinde aç ve susuz kalmak değil. Ramazan, her şeyden önce anlayış, empati, sevgi, farklılıkları kucaklamak demek." diye konuştu.

Belediye Başkanı Calabrese ise iftara katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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