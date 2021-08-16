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Dünya

THY, Afganistan seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY) Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti.

Kenan Irtak   | 16.08.2021
THY, Afganistan seferlerini iptal etti Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat - Anadolu Ajansı

İstanbul

Edinilen bilgiye göre THY, Afganistan'daki gelişmeler üzerine bu ülkeye uçuşları durdurdu.

Öte yandan, Afganistan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi için gönderilen THY'ye ait uçağın, 324 yolcuyla saat 14.20 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.

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