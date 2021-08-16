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Dünya

Tacikistan Eşref Gani'nin ülkeye gelmediğini açıkladı

Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeye geldiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 16.08.2021
Tacikistan Eşref Gani'nin ülkeye gelmediğini açıkladı

Taşkent

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gani'nin uçağının Tacikistan hava sahasına girmediği ve ülke topraklarına inmediği kaydedildi.

Açıklamada, Tacik tarafına bu yönde herhangi bir talebin de iletilmediği ifade edildi.

Öte yandan, Afganistan'ın Taşkent Büyükelçiliği yetkilisi de yaptığı açıklamada, Eşref Gani'nin Özbekistan'da olduğuna ilişkin herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirtti.

Bazı basın organlarında, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkesinden ayrılan Eşref Gani'nin Tacikistan'a gittiği yönünde haberler yer almıştı.

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