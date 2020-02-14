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Dünya

Tesla, Almanya'da kuracağı fabrika için 92 hektarlık ormanı yok edecek

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın, Almanya'da fabrikayı kurmayı planladığı alan içinde kalan yaklaşık 92 hektarlık ormandaki ağaçları kesmeye başladığı belirtildi.

Erbil Başay   | 14.02.2020
Tesla, Almanya'da kuracağı fabrika için 92 hektarlık ormanı yok edecek

Berlin

Brandenburg eyalet hükümetinin Sözcüsü Simon Zunke, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, Tesla şirketinin dün akşam Grünheide bölgesinde tesisin yapılması planlanan alanda yer alan ormandaki ağaçları kesmeye başladığı ve bu sürecin ay sonunda tamamlanmasının beklendiğini ifade etti. 

Brandenburg Eyaleti Çevre Bakanlığından yapılan açıklamada, Tesla'nın, fabrikanın inşası için henüz izin alınmamasına rağmen ağaçların kesilmesine başlanması için onay verdiği belirtildi.

Ağaçların kesilmesinin şirketin sorumluluğunda olduğu vurgulanan açıklamada, Tesla'nın tesisi kurmak için izin alamaması takdirinde bölgeyi yeniden ağaçlandırması gerektiği kaydedildi.

Bu arada, bazı çevre örgütlerinin, Tesla'nın fabrikayı kurmak için henüz izin almamasına rağmen ormandaki ağaçları kesmeye başlamasına karşı Frankfurt İdari Mahkemesinde dava açtığı belirtildi.

Kasım ayında Tesla'nın Brandenburg eyaletinin Grünheide bölgesinde tesis kuracağı ifade edilmiş, ocak ayında da Brandenburg eyaletiyle anlaşmaya varılmıştı. Fabrikanın 2021'de üretime başlaması ve 10 bin kişiyi istihdam etmesi bekleniyor.

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