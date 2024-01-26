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Dünya

Tesla, ABD'deki yaklaşık 200 bin aracını geri çağırıyor

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın ekranda arka kameranın görüntülenmesini engelleyen bir yazılım dengesizliği nedeniyle ABD'deki yaklaşık 200 bin aracını geri çağırdığı bildirildi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 26.01.2024 - Güncelleme : 26.01.2024
Tesla, ABD'deki yaklaşık 200 bin aracını geri çağırıyor

New York

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) açıklamasında, Tesla'nın yazılım hatası nedeniyle şirketin tam otonom 4.0 sistemiyle donatılmış 2023 yılına ait belirli Model S, X ve Y araçlarını geri çağırdığı kaydedildi.

Yazılım dengesizliğinin, arka kameranın görüntülenmesini engelleyebileceği ifade edilen açıklamada, bu durumun sürücünün görüş alanını azaltacağı ve kaza riskini artıracağı vurgulandı.

Açıklamada, 199 bin 575 aracın geri çağrıldığı belirtildi.

Tesla'nın sorunun çözümüne yönelik uzaktan yapılabilecek bir yazılım güncellemesi yayımladığına işaret edilen açıklamada, geri çağırmadan etkilenen araç sahiplerine 22 Mart'tan itibaren bildirim gönderilmesinin beklendiği ifade edildi.

Otomobil üreticilerinin araçlarıyla ilgili potansiyel bir güvenlik sorunu bulması anlamına gelen geri çağırmalar kapsamında, üreticiler genellikle ücretsiz onarım hizmeti sağlarken bunlardan etkilenen müşteriler mektup veya diğer iletişim kanallarıyla bilgilendiriliyor.

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