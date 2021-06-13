Euro
10.15
Dolar
8.40
BIST 100
1,460.86
Altın
1,876.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'de hedef aldığı sivil hastane hizmet dışı kaldı

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın, yuvalandığı Tel Rıfat'tan Grad füzesi ve top atışlarıyla hedef aldığı Afrin'deki sivil hastane kullanılamaz hale geldi.

Mehmet Burak Karacaoğlu,Ömer Koparan   | 13.06.2021
Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'de hedef aldığı sivil hastane hizmet dışı kaldı Fotoğraf: Zeyn Ali - Anadolu Ajansı

Afrin

Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'de hedef aldığı sivil hastane hizmet dışı kaldı

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın, yuvalandığı Tel Rıfat'tan Grad füzesi ve top atışlarıyla hedef aldığı Afrin'deki sivil hastane kullanılamaz hale geldi. AA kameralarına yansıyan görüntülerde, Afrin'deki Şifa Hastanesinin duvarlarının yıkıldığı, ekipmanların hasar aldığı ve binanın hizmet dışı kaldığı görüldü. ( Zeyn Ali - Anadolu Ajansı )

AA kameralarına yansıyan görüntülerde, Afrin'deki Şifa Hastanesinin duvarlarının yıkıldığı, ekipmanların hasar aldığı ve binanın hizmet dışı kaldığı görüldü.

Hastane Müdürü Dr. Hasan, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, "Hastanemiz hedef alındı ve iki doktor hayatını kaybetti, beş çalışanımız ise yaralandı." dedi.

Güvelik gerekçesiyle soyadını vermek istemeyen Hasan, hastanenin bölgedeki sivillere acil bölümü, doğumhane ve diğer polikliniklerle ücretsiz hizmet verdiğini belirtti.

Yalnızca sivillere hizmet veriyordu

Dr. Hasan, "Tamamıyla sivillere hizmet eden hastane terör örgütünce hedef alındı. Bu, savaş suçudur. Siviller hastanemize gelip tedavi olmak istediler. İlaçlarını alıp çıkacakken hastaneden kefenle gittiler." ifadesini kullandı.

Hastane Müdürü, birçok ekipmanın zarar gördüğünü ve hastanenin kullanılamaz hale geldiğini vurguladı. 

Saldırılar, daha önce yaralananların tedavisi sırasında düzenlendi

Hastanedeki sağlık çalışanlarından Abdurrahim Türkmen de YPG/PKK'nın dünkü saldırılarının daha önce yaralananların tedavi edildiği sırada gerçekleştiğine dikkati çekti.

Türkmen, "Hastanede yaralılara tedavi sağlayamadığımız için onları bölgedeki diğer hastanelere naklettik. Hastaneyi yeniden ayağa kaldıracağız ve bölgedeki sivillere hizmet edeceğiz." dedi. 

13 sivil hayatını kaybetmiş, 27 sivil yaralanmıştı

Terör örgütü YPG/PKK'nın sivillerin tedavi gördüğü hastaneye dün akşam saatlerinde Tel Rıfat'tan düzenlediği saldırıda 13 sivil hayatını kaybetmiş, 27 sivil yaralanmıştı. 

YPG/PKK'nın 6 yıl boyunca işgal ettiği Afrin, Zeytin Dalı Harekatı’yla terörden arındırılmıştı ancak örgüt, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat'ta varlığını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 599 bin 672'ye yükseldi
G7, Kovid-19'un kökenleri hakkında soruşturma çağrısında bulundu
Merkel, Kovid-19 salgınından çıkış yolunun aşılar olduğunu belirtti
Moskova'da Kovid-19'a karşı yapılan aşı kampanyasında araba hediye edilecek
Dünya genelinde yaklaşık 2 milyar 336 milyon doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'de hedef aldığı sivil hastane hizmet dışı kaldı

Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'de hedef aldığı sivil hastane hizmet dışı kaldı

Türkiye, YPG/PKK'nın Afrin'deki bir hastaneye gerçekleştirdiği terör saldırısını şiddetle kınadı

Terör örgütü YPG/PKK Afrin'de hastanede tedavi gören sivillere saldırdı: 13 ölü, 27 yaralı

ABD YPG/PKK'ya sıhhiyeci eğitimi verdi

ABD YPG/PKK'ya sıhhiyeci eğitimi verdi
YPG/PKK'ya muhalif Süryani aktivist Haseke'de kaçırıldı

YPG/PKK'ya muhalif Süryani aktivist Haseke'de kaçırıldı
AB: Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvensiz ortamdan endişeliyiz

AB: Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvensiz ortamdan endişeliyiz