Dolar
15.56
Euro
16.19
Altın
1,812.81
ETH/USDT
2,013.20
BTC/USDT
29,598.00
BIST 100
2,392.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Terör örgütü YPG/PKK Suriye'de çocukları kullanmaya devam ediyor

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde, Türkiye'nin YPG/PKK'ya yönelik operasyonlarında ağır kayıplar veren terör örgütü, "seferberlik" adı altında çocukları çatışma sahasına sürüyor.

Ömer Koparan, Mehmet Burak Karacaoğlu   | 16.05.2022
Terör örgütü YPG/PKK Suriye'de çocukları kullanmaya devam ediyor

İdlib

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde teröristlere yönelik gerçekleştirdiği operasyonlara karşı sözde seferberlik ilan eden YPG/PKK, Suriye'deki uzantılarını, çocukları silahlı kadrosuna katmak için kullanıyor.

Örgüte yakınlığıyla bilinen internet sitesinde yapılan görselli paylaşımda ondan fazla çocukla bir bildiri okunduğu görülüyor.

Örgütün çocukları kullanması raporlara yansımıştı

Terör örgütü YPG/PKK'nın çocukları silahlı kadrolarda kullanması, ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Haziran 2020'de yayımladığı "2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu"nda da yer almıştı.

Raporda, "YPG, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınma kamplarından 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silah altına almaya ve kullanmaya devam etti." ifadesine yer verilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, 16 Ocak 2020'de yayımladığı raporda, YPG/PKK'lı teröristlerin, Suriye'de çocukları savaşçı olarak kullandığına dair yeni bulguları paylaşmıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "silahlı çatışmalarda çocuklar" konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran 2019'da YPG/PKK’yla "örgütün bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" eylem planına resmi törenle imza atmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malezya'da Kovid-19 vaka sayıları bir haftada yaklaşık yüzde 120 arttı
ASEAN ülkeleri, Kovid-19 aşı kartlarının karşılıklı tanınması konusunda anlaştı
Fransa'da toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu kaldırıldı
Kuzey Kore lideri Kim, Kovid-19'la mücadelede orduya devreye girmesini emretti
Avusturya'ya girişlerde Kovid-19 nedeniyle uygulanan tüm kısıtlamalar kaldırıldı

Benzer haberler

Terör örgütü YPG/PKK Suriye'de çocukları kullanmaya devam ediyor

Terör örgütü YPG/PKK Suriye'de çocukları kullanmaya devam ediyor

İsveç ve Finlandiya teröristlerin iadesine ilişkin Türkiye'nin taleplerine kayıtsız kaldı

İsviçre'de Türk etkinliğine katılanlara saldıran 5 PKK yanlısı gözaltına alındı

'PKK'nın İsviçre'de çocuk şenliğine saldırması kanlı terör örgütünün gerçek yüzünü gözler önüne sermiştir'

'PKK'nın İsviçre'de çocuk şenliğine saldırması kanlı terör örgütünün gerçek yüzünü gözler önüne sermiştir'
İsviçre'de PKK yandaşlarının 23 Nisan Festivali'ne saldırısında en az 6 kişi yaralandı

İsviçre'de PKK yandaşlarının 23 Nisan Festivali'ne saldırısında en az 6 kişi yaralandı
Üç evladını teröre kurban veren şehit annesinin buruk Anneler Günü

Üç evladını teröre kurban veren şehit annesinin buruk Anneler Günü