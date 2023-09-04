Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'a saldırısında 1 sivil öldü, 2 sivil yaralandı
Tel Abyad
Suriye'nin kuzeydoğusunda Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Tel Abyad ilçesine, terör örgütü PKK/YPG’nin düzenlediği saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.
Rakka'nın kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG, işgalindeki Ayn İsa beldesinden, Tel Abyad'ın güneyindeki Salihiye köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 sivil yaşamını yitirdi, 2 sivil yaralandı.
Tel Abyad ilçesi Ekim 2019'da Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla PKK/YPG'den temizlenmişti.
Barış Pınarı Harekatı bölgesine sık sık sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li teröristler, bölgedeki sivillerin evlerini de roket saldırılarıyla hedef alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.