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Dünya

Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'a saldırısında 1 sivil öldü, 2 sivil yaralandı

Ömer Koparan  | 04.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'a saldırısında 1 sivil öldü, 2 sivil yaralandı

Tel Abyad

Suriye'nin kuzeydoğusunda Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Tel Abyad ilçesine, terör örgütü PKK/YPG’nin düzenlediği saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.

Rakka'nın kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG, işgalindeki Ayn İsa beldesinden, Tel Abyad'ın güneyindeki Salihiye köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 sivil yaşamını yitirdi, 2 sivil yaralandı.

Tel Abyad ilçesi Ekim 2019'da Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla PKK/YPG'den temizlenmişti.

Barış Pınarı Harekatı bölgesine sık sık sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li teröristler, bölgedeki sivillerin evlerini de roket saldırılarıyla hedef alıyor.

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