Dolar
26.80
Euro
28.83
Altın
1,936.01
ETH/USDT
1,624.30
BTC/USDT
25,738.00
BIST 100
8,163.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Voleybol Federasyonu ile KFC Türkiye arasında Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Kadınlar Voleybol 1. Ligi ana sponsorluğu imza töreni düzenleniyor Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oluyor
logo
Dünya

Terör örgütü PKK/YPG'nin Bab ilçesine saldırısında 4 sivil yaralandı

Terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçesine bağlı Kabbasin beldesine düzenlediği saldırıda 4 sivil yaralandı.

Ömer Koparan  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
Terör örgütü PKK/YPG'nin Bab ilçesine saldırısında 4 sivil yaralandı

Bab

PKK/YPG'li teröristler, gece saatlerinde, Münbiç'te işgalindeki Ureyme bölgesinden Kabbasin'e karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı yaptı.

Saldırıda 4 sivil yaralandı.

PKK/YPG'nin dün de ülkenin kuzeydoğusundaki Tel Abyad ilçesinin güneyindeki Salihiye köyüne gerçekleştirdiği saldırıda 1 sivil hayatını kaybetmiş, 2 sivil yaralanmıştı.

Bab ilçe merkezi Şubat 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aksaray'daki selde kaybolan bebek için arama kurtarma çalışmaları sürüyor
CANLI: Milli Eğitim Bakanı Tekin: Ekim sonunda öğretmen alım takvimimizi branş bazlı ilan edeceğiz
Türkiye ve dünya gündemi
Taşova'da bulantı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuran 150 kişi taburcu edildi
İstanbul çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Benzer haberler

Terör örgütü PKK/YPG'nin Bab ilçesine saldırısında 4 sivil yaralandı

Terör örgütü PKK/YPG'nin Bab ilçesine saldırısında 4 sivil yaralandı

İstanbul'da zincirleme trafik kazasında 4 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'a saldırısında 1 sivil öldü, 2 sivil yaralandı

Deyrizor'da Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/YPG arasındaki çatışmalar sürüyor

Deyrizor'da Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/YPG arasındaki çatışmalar sürüyor
Batı Trakya'da Türk mezarlığına saldırı

Batı Trakya'da Türk mezarlığına saldırı
Terör örgütü PKK/YPG'nin Deyrizor'a saldırısında 2 sivil öldü, 13 sivil yaralandı

Terör örgütü PKK/YPG'nin Deyrizor'a saldırısında 2 sivil öldü, 13 sivil yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet