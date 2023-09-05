Terör örgütü PKK/YPG'nin Bab ilçesine saldırısında 4 sivil yaralandı
Terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçesine bağlı Kabbasin beldesine düzenlediği saldırıda 4 sivil yaralandı.
Bab
PKK/YPG'li teröristler, gece saatlerinde, Münbiç'te işgalindeki Ureyme bölgesinden Kabbasin'e karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı yaptı.
Saldırıda 4 sivil yaralandı.
PKK/YPG'nin dün de ülkenin kuzeydoğusundaki Tel Abyad ilçesinin güneyindeki Salihiye köyüne gerçekleştirdiği saldırıda 1 sivil hayatını kaybetmiş, 2 sivil yaralanmıştı.
Bab ilçe merkezi Şubat 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.