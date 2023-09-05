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Dünya

Çin'in "Fukuşima" sebepli ithalat yasağına karşı Japonya, balıkçılarına ek finansman sağlayacak

Japonya, Çin'in, Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun tahliyesinin ardından Japon deniz ürünleri ithalatını yasaklamasından etkilenen balıkçılara 20,7 milyar yen ek finansman sağlayacak.

Ahmet Furkan Mercan  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
Çin'in "Fukuşima" sebepli ithalat yasağına karşı Japonya, balıkçılarına ek finansman sağlayacak

Tokyo

Japonya hükümeti, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken işlenmiş atık suyun denize tahliye edilmesi sonrası gelir ve itibar kaybına uğrayan balıkçılara desteğini artırıyor.

Buna göre, nükleer santralde biriken radyoaktif özellikli atık suyun denize boşaltımı sonrası, Çin'in uyguladığı deniz ürünleri ithalatı yasağına karşı finansman desteği güçlendirilecek.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, yaptığı açıklamada, balıkçılık sektörüne 20,7 milyar yen (141,4 milyon dolar) ek finansman desteği tahsis edeceklerini bildirdi.

Destek paketi kapsamında ülke içi tüketimin artırılması, sürdürülebilir deniz mahsullerinin üretimi, itibar kaybının hafifletilmesi, deniz aşırı yeni pazarların bulunmasına yönelik stratejiler geliştirilmesi hedeflenecek.

Boşaltım

Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif özellikli atık suyun Pasifik Okyanusu'na boşaltılmasına 24 Ağustos'ta başlanmıştı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), santraldeki incelemelerin ardından raporunda, boşaltım planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğu, insanlara ve çevreye verebileceği zararın "ihmal edilebilir düzeyde" bulunduğu sonucuna varmıştı.

Mart 2024'e kadar toplam 31 bin 200 ton radyoaktif atık suyun tahliyesinin hedeflendiği plan, bölgede yaşayan balıkçıların ve çevre koruma aktivistlerinin yanı sıra başta Çin olmak üzere komşu ülkelerin tepkisine sebep oluyor.

Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki 4 nükleer reaktörden 3'ünde hasara neden olmuş, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.

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