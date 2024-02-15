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Dünya

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin Deyrizor ilinde bir çocuğu öldürdü

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG, işgal ettiği alanda ateş ettiği 14 yaşındaki erkek çocuğu öldürdü.

Eşref Musa  | 15.02.2024 - Güncelleme : 15.02.2024
Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin Deyrizor ilinde bir çocuğu öldürdü

Tel Abyad

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Deyrizor'a bağlı Şinan köyündeki okulda mevzilenen PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateş sonucu, N.E.A. isimli çocuk hayatını kaybetti.

Suriye İnsan Hakları Ağından (SNHR) yapılan yazılı açıklamada, terör örgütünün, Deyrizor'da N.E.A'yı katlederek cinayet işlediği ve uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiği, ihlalin faillerinin sorumlu tutulması gerektiği belirtildi.

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