Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin Deyrizor ilinde bir çocuğu öldürdü
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG, işgal ettiği alanda ateş ettiği 14 yaşındaki erkek çocuğu öldürdü.
Tel Abyad
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Deyrizor'a bağlı Şinan köyündeki okulda mevzilenen PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateş sonucu, N.E.A. isimli çocuk hayatını kaybetti.
Suriye İnsan Hakları Ağından (SNHR) yapılan yazılı açıklamada, terör örgütünün, Deyrizor'da N.E.A'yı katlederek cinayet işlediği ve uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiği, ihlalin faillerinin sorumlu tutulması gerektiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.