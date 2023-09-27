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Dünya

Terör örgütü PKK/YPG Deyrizor'da 8 sivili alıkoydu

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde işgalinde tuttuğu, Arap aşiretleri ile örgütün arasında yaşanan çatışmalara yakın bölgelerde, aralarında kadınların da bulunduğu Arap kökenli 8 sivili alıkoydu.

Eşref Musa  | 27.09.2023 - Güncelleme : 27.09.2023
Terör örgütü PKK/YPG Deyrizor'da 8 sivili alıkoydu

İdlib

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, PKK/YPG'li teröristler, Deyrizor'un doğu kırsalında çatışmaların yaşandığı bölgelere giden yollarda çok sayıda sözde yol kontrol noktası kurdu.

Buralarda sivilleri durduran PKK/YPG'li teröristler, Şuheyl köyünde 4 genci, İzbe ve Meamil bölgelerinde ise 4 kadını alıkoydu.

Alıkonulan Arap kökenli sivillerin nereye götürüldüğü henüz bilinmiyor.

Arap aşiretleri ile PKK/YPG arasında çatışmalar aralıklı sürüyor

Terör örgütü PKK/YPG baskısı altında kalan Arap aşiretleri, yaklaşık iki hafta aranın ardından örgüte karşı 25 Eylül'de tekrar operasyon başlatmıştı.

Deyrizor'un doğu kırsalında PKK/YPG ile Arap aşiretleri arasında çatışmalar aralıklarla sürüyor.

Arap aşiretleri, Deyrizor'un doğu kırsalında Ziyban, Tayyane ile Elragib köylerini teröristlerden kurtarmıştı.

Örgüt ise Haseke ve Deyrizor'da işgalinde tuttuğu bölgelerden çatışmalara sahne olan hatta çok sayıda takviye göndermiş, çatışmaların başka yerlere sıçramaması için "sokağa çıkma yasağı" ilan etmişti.

Arap aşiretleri, 27 Ağustos-13 Eylül'de düzenledikleri operasyonlarda, Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçelerinde 33 köyü terörden arındırmıştı. Ancak Araplar, terör örgütünün saldırıları sonucu sivil kayıpları önlemek için bu köylerden geri çekilip ABD ile müzakere masasına oturmuştu.

Deyrizor'daki PKK/YPG işgali

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki nüfusun tamamı Araplardan oluşuyor.

Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

Bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak gelir sağlayan örgüt, elde ettiği geliri kendi faaliyetleri için kullanırken, bölge halkını yerel hizmetlerden ve yardımlardan mahrum bırakıyor.

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