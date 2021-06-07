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Dünya

Terör örgütü PKK, Irak'ta 2 peşmergeyi kaçırdı

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesi yakınlarında terör örgütü PKK'nın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı 2 peşmergeyi kaçırdığı belirtildi.

Ali Makram Ghareeb   | 07.06.2021
Terör örgütü PKK, Irak'ta 2 peşmergeyi kaçırdı

Erbil

Erbil yerel basınında yer alan habere göre, terör örgütü PKK, Sincar'ın yakınlarındaki Hanesur bölgesinde pusu kurarak 2 peşmerge gücü mensubunu kaçırdı.

Kaçırılanların bağlı oldukları gücün sorumlusu Lukman Kuli, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, izinde olan iki peşmergenin PKK tarafından kaçırıldıklarını belirtti.

İki peşmergenin subay ve amca çocukları oldukları ifade edildi.

IKBY Peşmerge Bakanlığından iki gün önce yapılan açıklamada, PKK'nın Duhok'un Amedi ilçesinde peşmerge güçlerine pusu kurduğu bildirilmişti.

Açıklamada, saldırı sonucu 5 peşmergenin öldüğü, 7'sinin yaralandığı aktarılmıştı.

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