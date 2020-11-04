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Dünya

Terör örgütü PKK, Duhok kentinde 2 IKBY polisini yaraladı

Irak'ın Duhok kentine bağlı Amedi ilçesinde, terör örgütü PKK mensupları 2 polisi yaraladı.

Bekir Aydoğan   | 04.11.2020
Terör örgütü PKK, Duhok kentinde 2 IKBY polisini yaraladı

Arbil

Irak'ın Duhok kentine bağlı Amedi ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarının 2 polisi yaraladığı bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, PKK'nın akşamüzeri gerçekleştirdiği saldırıda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı 2 polis yaralandı.

Petrol kaynaklarının güvenliğinden sorumlu polislere yönelik saldırının, Amedi ilçesinin Çemanke nahiyesinde yaşandığı kaydedildi.

Terör örgütü PKK mensupları bugün, Çemanke nahiyesinde Peşmerge güçlerine saldırmıştı. Saldırıda bir Peşmerge ölürken, üç Peşmerge de yaralanmıştı.

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