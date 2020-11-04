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Dünya, ABD Başkanlık seçimleri 2020

Trump'ın Kampanya Danışmanı: Yasal yollarla kullanılmış tüm oylar sayılırsa Trump seçimleri kazanır

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kampanya Danışmanı Bill Stepien, hukuki yollarla kullanılan tüm oyların sayılması durumunda seçimi kazanacaklarını açıkladı.

Dildar Baykan   | 04.11.2020
Trump'ın Kampanya Danışmanı: Yasal yollarla kullanılmış tüm oylar sayılırsa Trump seçimleri kazanır

Washington

ABD'de dün düzenlenen ve kritik eyaletlerdeki sonuçları henüz netleşmeyen seçimlere ilişkin Trump'ın kampanya ekibinden açıklama geldi. 

Stepien, gazetecilere yaptığı açıklamada, kritik eyaletler olan Michigan, Nevada, Georgia ve Pennsylvania gibi eyaletlerde kazanacaklarına inandıklarını belirterek, Wisconsin'de oy farkının yüzde 1 civarında olduğunu ve buradaki oyların tekrar sayılabileceğini kaydetti.

Hala birçok eyalette Cumhuriyetçi seçmenin çoğunlukta bulunduğu bölgelerdeki oyların sayım aşamasında olduğunun altını çizen Stepien, "Biz verilerimize ve matematiğimize güveniyoruz. Yasal yollarla kullanılmış tüm oylar sayılırsa Başkan Trump bu seçimleri kazanır." dedi.

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