Dolar
13.78
Euro
15.66
Altın
1,894.47
ETH/USDT
2,600.00
BTC/USDT
37,724.00
BIST 100
2,022.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Dünya

Terör örgütü Eş-Şebab silahlanma için her yıl 24 milyon dolar harcıyor

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın silahlanmaya her yıl 24 milyon dolar harcadığı bildirildi.

Tufan Aktaş   | 22.02.2022
Terör örgütü Eş-Şebab silahlanma için her yıl 24 milyon dolar harcıyor

İstanbul

Mogadişu merkezli araştırma grubu Hiraal Enstitüsü, Eş-Şebab'ın gelir kaynakları ve silahlanma harcamalarına ilişkin hazırladığı raporda, örgütün yurt içi ve dışındaki kaynaklardan nasıl silah temin ettiğine yer verdi.

Raporda, silah, mühimmat ve patlayıcıların ülke içindeki karaborsadan ya da silah tüccarları vasıtasıyla Yemen üzerinden getirtildiği belirtilerek, örgütün her ay 2 milyon dolar, yıllık 24 milyon dolarlık silah alımı yaptığı aktarıldı.

Eski güvenlik görevlileri, bürokratlar ve Eş-Şebab militanları gibi kaynaklardan yararlanılan raporda, örgütün yönetim şemasına da detaylarıyla yer verildi.

Raporda, Eş-Şebab'ın yasa dışı vergi gibi kaynaklarla gelir elde ettiğine ve yıllık gelirinin yaklaşık 100 milyon dolar olduğunun tahmin edildiğine işaret edildi.

Eş-Şebab'ın silahlar için yurt dışına para transferini ise yasal ticari şirket hesapları üzerinden yaptığı kaydedildi.

Ülkenin güney ve orta kesiminde bazı kasaba ve köyleri elinde bulunduran Eş-Şebab, 2000'li yılların ortalarından bu yana Mogadişu'da kurulan hükümeti yıkmaya çalışıyor.

Örgüt aynı zamanda Somali'nin komşusu Kenya'da da zaman zaman terör eylemleri düzenliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da Kovid-19 vakalarında düşüş sürüyor
Cilt sorunları Kovid-19'un dikkati çeken belirtileri arasına girdi
Sınırın sıfır noktasında yaşayanlar mobil aşı ekiplerine minnettar
Türkiye'de 85 bin 26 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 268 kişi hayatını kaybetti
Rize'de aynı ailede Kovid-19'dan hayatını kaybeden 9'uncu kişi defnedildi

Benzer haberler

Terör örgütü Eş-Şebab silahlanma için her yıl 24 milyon dolar harcıyor

Terör örgütü Eş-Şebab silahlanma için her yıl 24 milyon dolar harcıyor

Türkiye'den Somali'deki terör saldırısı nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Somali'de kafeye düzenlenen intihar saldırısında 10 kişi öldü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da çok sayıda bombalı saldırı düzenlendi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da çok sayıda bombalı saldırı düzenlendi
Yunanistan silahlanmaya yönelik üç anlaşmayı Parlamentoda onayladı

Yunanistan silahlanmaya yönelik üç anlaşmayı Parlamentoda onayladı
UNICEF Somalili çocuklar için acil yardım çağrısı yaptı

UNICEF Somalili çocuklar için acil yardım çağrısı yaptı