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Dünya

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Enbar vilayetindeki sözde valisi yakalandı

Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinin Hit ilçesinde düzenlenen operasyonda, DEAŞ’ın sözde Enbar Çölü Valisi Ali el-Melaci'nin yakalandığı belirtildi.

Ali Makram Ghareeb   | 11.06.2020
Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Enbar vilayetindeki sözde valisi yakalandı

Enbar

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ'ın kalıntılarının temizlenmesi için Enbar vilayetinin batısında başlatılan operasyonda sözde valinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, operasyonun vilayetin batısındaki Hit ilçesinin Hüseyiniyat bölgesinde gerçekleştirildiği, Irak Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının da destek verdiği kaydedildi.

Melaci'nin bölgedeki güvenlik güçlerine saldırı düzenlemekle suçlandığı belirtilen açıklamada, sözde valinin yapılan resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildiği aktarıldı.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler, yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.


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