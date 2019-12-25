Euro
6.60
Dolar
5.95
BIST 100
113,153.50
Altın
1,498.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Terör örgütü DEAŞ tehdidi, Irak'ın Diyala vilayetinde 250 aileyi yerinden etti

Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetinde 250 aile terör örgütü DEAŞ tehdidi nedeniyle yaşadıkları yerleri terk ederek, güvenli bölgelere sığındı.

Aref Yousef,İdiris Okuduci   | 25.12.2019
Terör örgütü DEAŞ tehdidi, Irak'ın Diyala vilayetinde 250 aileyi yerinden etti

Irak

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Fazıl el-Gırari, yaptığı yazılı açıklamada, Diyala'nın Hanekin ilçesine bağlı bazı köylerde ikamet eden 250 ailenin DEAŞ tehdidi nedeniyle evlerini terk ettiğini belirtti. 

Köy sakinlerinin Diyala'nın güvenli bölgelerinde inşa edilen 3 sığınmacı kampına yerleştiğini belirten Gırari, halihazırda mezhep çatışmaları nedeniyle bulundukları yerleri terk eden 920 ailenin de aynı kamplarda yaşadığını kaydetti.

Diyala'nın Ebu Sayda beldesinde son bir haftada aşiretler arasında mezhep temelli silahlı çatışmalar yaşanıyordu. Güvenlik güçleri, belde sakinlerini göçe zorlayan söz konusu çatışmaların önüne geçmek için olaya müdahale etmişti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen örgütün söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-KKTC doğal gaz boru hattı Doğu Akdeniz'de jeopolitik dengeleri değiştirecek
Kaşıkçı davasında beklenen son: Suudi Başsavcılığının kararı örtbas niteliğinde
Yeni Özbekistan, yeni seçimler ve Mirziyoyev'in üç yılı
Trablus’tan Doha’ya 'sathı müdafaa'
Arap dünyasında değişim talebi devam ediyor

Benzer haberler

Terör örgütü DEAŞ tehdidi, Irak'ın Diyala vilayetinde 250 aileyi yerinden etti

Terör örgütü DEAŞ tehdidi, Irak'ın Diyala vilayetinde 250 aileyi yerinden etti

Irak'ta protestocuların talebi 'yeni seçim yasası' meclisten geçti

Hol Kampı'ndan kaçan DEAŞ'lı 7 kadın Hatay'da teslim oldu

Irak'ta göstericiler taleplerinin karşılanması için açlık grevine başladı

Irak'ta göstericiler taleplerinin karşılanması için açlık grevine başladı
Irak’ta 'yeni başbakan' düğümü sürüyor

Irak’ta 'yeni başbakan' düğümü sürüyor

Irak'ta gösterilere katılan 26 aktivist suikast sonucu öldürüldü

Irak'ta gösterilere katılan 26 aktivist suikast sonucu öldürüldü