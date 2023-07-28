Terör örgütü DEAŞ, Şam'daki patlamayı üstlendi
Suriye'nin başkenti Şam'daki Seyyide Zeyneb bölgesinde, 6 kişinin öldüğü patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Ankara
Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya hesabından, dün akşam saatlerinde Seyyide Zeyneb'deki patlamayı üstlendiğini açıkladı.
Başkent Şam'da İran destekli yabancı terörist grupların yoğun varlık gösterdiği Seyyide Zeyneb bölgesinde dün bir motosiklete yerleştirilen bomba infilak etmişti.
Suriye yönetiminin haber ajansı SANA, patlamada 6 kişinin öldüğünü 23 kişinin yaralandığını bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.