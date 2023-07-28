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Dünya

Terör örgütü DEAŞ, Şam'daki patlamayı üstlendi

Suriye'nin başkenti Şam'daki Seyyide Zeyneb bölgesinde, 6 kişinin öldüğü patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Eşref Musa  | 28.07.2023 - Güncelleme : 28.07.2023
Terör örgütü DEAŞ, Şam'daki patlamayı üstlendi

Ankara

Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya hesabından, dün akşam saatlerinde Seyyide Zeyneb'deki patlamayı üstlendiğini açıkladı.

Başkent Şam'da İran destekli yabancı terörist grupların yoğun varlık gösterdiği Seyyide Zeyneb bölgesinde dün bir motosiklete yerleştirilen bomba infilak etmişti.

Suriye yönetiminin haber ajansı SANA, patlamada 6 kişinin öldüğünü 23 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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