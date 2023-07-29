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Dünya

ABD'de aşırı sıcak hava 190 milyon kişiyi etkiledi

ABD'nin güney bölgelerinde haftalardır etkili olan aşırı sıcak hava dalgası kuzey eyaletlerine de yayılarak 190 milyon insanı etkisi altına aldı.

Islam Doğru  | 29.07.2023 - Güncelleme : 29.07.2023
ABD'de aşırı sıcak hava 190 milyon kişiyi etkiledi

New York

Ulusal Meteoroloji Servisi, Boston, New York ve Washington DC başta olmak üzere ülkenin kuzeydoğu şehirlerinde "aşırı sıcak hava" uyarısında bulundu.

"Basık ısı ve nem" şeklinde nitelenen sıcak havanın ülke genelinde 190 milyon insanı etkilediği ve bunun halk sağlığı için risk oluşturduğu belirtildi.

Ulusal Meteoroloji Servisi New York ofisi, aşırı sıcak havanın iki gün sürmesinin beklendiğini, hava sıcaklığının yer yer 39 santigrat dereceyi bulacağını bildirerek, halka mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları ve klima kullanmaları çağrısında bulundu.

Washington DC ve Baltimore bölgesinde ise sıcaklığın 43,3 santigrat dereceye çıkabileceği uyarısı yapıldı.

Halktan gerekli önlemleri almaları istendi.

Arizona'nın Phoenix şehri 28 gündür kesintisiz en az 43 santigrat derece sıcaklıkla mücadele ederek rekor kırarken, Florida'nın Miami şehri 46 gün, Teksas'ın El Paso şehri de 42 gün boyunca yaklaşık 38 santigrat derecede seyretti.

Aşırı sıcakların Ohio Vadisi, Mississippi Nehri Vadisi ve güney bölgelerinde rekor kırmaya devam edeceği kaydedildi.

Yetkililer, California, Idaho, Montana ve Nevada'da yüksek ısı, rüzgar ve düşük nem nedeniyle orman yangınları tehlikesine de dikkati çekti.

Başta güney ve batı yakası olmak üzere ABD genelinde tehlikeli hava sıcaklıkları haftalardır devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, temmuz ayının insanlık tarihinde kaydedilen en sıcak ay olduğunu belirtmiş, "İklim değişikliği artık burada ve korkutucu. Bu sadece başlangıç. Küresel ısınma dönemi sona erdi, küresel kaynama dönemi geldi." diyerek uyarıda bulunmuştu.

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