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Dünya

Tel Rıfat'ta yuvalanan terör örgütü YPG/PKK, Afrin'deki sivilleri hedef aldı: 4 ölü

Terör örgütü YPG/PKK'nın, varlığını sürdürdüğü Tel Rıfat bölgesinden Afrin ilçesindeki yerleşimlere füzeyle saldırması sonucu 4 sivil öldü, 20 sivil yaralandı.

Ömer Koparan, Ethem Emre Özcan   | 20.01.2022
Tel Rıfat'ta yuvalanan terör örgütü YPG/PKK, Afrin'deki sivilleri hedef aldı: 4 ölü

Afrin

Terör örgütü YPG/PKK, yuvalandığı Tel Rıfat'tan, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'in batısındaki Meryemin bölgesine füzelerle saldırdı. Saldırıda araç içindeki 1 sivil öldü, 2 sivil yaralandı. Araç kullanılamaz hale geldi, yaralılar çevredeki hastanelere nakledildi.

Teröristler, Afrin ilçe merkezindeki Siyaset Bulvarı, Ziyadiye ve Racu yollarına da 6 füze fırlatıldı. Olayda 3 sivil yaşamını yitirdi, 18 sivil yaralandı.

Böylece gün içinde Afrin ilçesine yapılan terör saldırılarında 4 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde varlığını sürdürüyor.

Türkiye, Suriye Milli Ordusu'nun desteğiyle 18 Mart 2018'de Afrin'i terör örgütü YPG/PKK'dan arındırmıştı.

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