Tel Rıfat'ta yuvalanan terör örgütü YPG/PKK Afrin'de sivilleri hedef aldı: 3 yaralı
Terör örgütü YPG/PKK, işgalindeki Tel Rıfat’tan, Zeytin Dalı Harekatı’yla terörden arındırılan Afrin’in batısındaki Meryemin bölgesine füzelerle saldırdı.
Afrin
Terör örgütü YPG/PKK'nın, işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden Afrin ilçesinin batısındaki Meryemin bölgesine füzeyle saldırması sonucu 3 sivil yaralandı.
Terör örgütü YPG/PKK, işgalindeki Tel Rıfat’tan, Zeytin Dalı Harekatı’yla terörden arındırılan Afrin’in batısındaki Meryemin bölgesine füzelerle saldırdı.
Saldırıda, araç içinde yer alan 3 sivil yaralandı.
Araç kullanılamaz hale gelirken, yaralılar çevredeki hastanelere nakledildi.
Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesindeki işgalini sürdürüyor.
Türkiye, Suriye Milli Ordusu'nun desteğiyle, 20 Ocak 2018'de Afrin ilçesini terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarmak için Zeytin Dalı Harekatı'nı düzenlemiş, 18 Mart'ta da Afrin'i terörden arındırmıştı.
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