Euro
6.29
Dolar
5.68
BIST 100
103,087.80
Altın
1,498.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Kefr Malik beldesinde toplanan Filistinliler, Ayrım Duvarı ve Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösteri düzenliyor
logo
Dünya

Tel Rıfatlılar YPG/PKK ve Esed rejimini protesto etti

YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat'tan zorla göç ettirilenler, Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde örgütü ve Esed rejimini protesto etti.

Ömer Koparan,Adham Kako   | 13.09.2019
Tel Rıfatlılar YPG/PKK ve Esed rejimini protesto etti

Azez

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK tarafından toprakları işgal edilerek zorla göç ettirilen Tel Rıfatlılar, Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde örgütü ve Beşşar Esed rejimini protesto ederek, evlerine dönmek istediklerini yineledi.

Türkiye sınırındaki Azez ilçe merkezinde cuma namazından sonra toplanan Tel Rıfatlılar, Babüsselame sınır kapısı önünde evlerini işgal eden terör örgütü YPG/PKK ve İdlib'i bombalayan Esed rejimini protesto etti.

Gösteriye katılan Tel Rıfatlılar, "Artık geri dönme zamanı gelmedi mi?", "Yıpranmış çadırlarımız ne yazın sıcaklığını ne de kışın çetin soğuğunu kaldırıyor", "Neron öldü ancak Roma ölmedi", "Esed yok olacak, Suriye de baki kalacak", "Esed ve Putin'in katliamlarını durdurun" yazılı dövizler taşıdı.

Azez'deki kamplarda yaşam mücadelesi veren Tel Rıfatlılar, gösteride sloganlar atarak evlerine dönmek istediklerini belirtti.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede, 442 kilometrekareye yayılan Tel Rıfat ilçesi, 3 yılı aşkın süredir terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunuyor. YPG/PKK, 2016'nın başında, o dönem işgal ettiği Afrin'den, güneydoğusundaki Tel Rıfat'a Rusya'nın hava desteğinde saldırılar düzenlemiş, 9-16 Şubat 2016'da ilçeyi işgal etmişti.

İlçenin esas sakinleri olan yaklaşık 250 bin Arap, üç yıldır Azez'de barınmaya devam ederek, topraklarının YPG/PKK işgalinden arındırılacağı günü bekliyor.

Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü, buradan ÖSO'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunus seçimleri, adaylar ve ‘Müslüman demokrasi’nin imtihanı
'Mavi Kız' İran'da yeni bir tartışma başlattı
İngiltere, kaos senaryosu karşısında endişeli
Merkez bankalarında faiz indirimi yarışı
GÖRÜŞ - Modi hükümetinin ikinci dönem kararlarına genel bir bakış

Benzer haberler

Tel Rıfatlılar YPG/PKK ve Esed rejimini protesto etti

Tel Rıfatlılar YPG/PKK ve Esed rejimini protesto etti

Afrin'de bombalı saldırı: 13 sivil yaralandı

ABD'den Suriye'ye asker sevkiyatı iddiası

ABD ordusu ve YPG/PKK'dan askeri eğitim görüntüsü

ABD ordusu ve YPG/PKK'dan askeri eğitim görüntüsü
Terör örgütü YPG/PKK sınır hattında varlık göstermeye devam ediyor

Terör örgütü YPG/PKK sınır hattında varlık göstermeye devam ediyor
İdlib'de 1 yılda 1 milyon kişi göç etti

İdlib'de 1 yılda 1 milyon kişi göç etti