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Dünya

Tel Aviv, Umman'ın hava sahasını İsrailli hava yollarına açtığını duyurdu

İsrail, ABD'nin arabuluculuğuyla Umman'ın hava sahasını İsrail hava yollarına açmayı kabul ettiğini duyurdu.

Enes Canlı   | 23.02.2023
Tel Aviv, Umman'ın hava sahasını İsrailli hava yollarına açtığını duyurdu

Quds

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Cohen, "Asya'ya yolu kısaltacak, İsrail vatandaşlarının maliyetlerini düşürecek ve İsrail hava yolu şirketlerinin daha rekabetçi olmasını sağlayacak bir adım atıldı." ifadesini kullandı.

Umman'ın hava sahasını İsrailli hava yollarına açtığını belirten Cohen, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said ve ABD'ye anlaşmaya katkılarından dolayı teşekkür etti.

Açıklamada, İsrail ve Umman arasındaki uzlaşının aylardır süren görüşmelerin ardından tamamlandığı aktarıldı.

Suudi Arabistan'ın ardından Umman'ın da hava sahasını İsrailli hava yollarına açmasıyla İsrail'den Asya'ya geliş ve gidiş seferlerinde sürenin 2 saatten daha fazla kısalacağı, bilet fiyatlarının da düşeceği kaydedildi.

İsrail basınında ağustos ayında çıkan haberlerde, Umman'ın İsrailli hava yolu şirketlerine hava sahasını "İran'dan gelen baskıdan dolayı açmayı reddettiği" belirtilmişti.

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