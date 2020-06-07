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Dünya

Tel Abyad'da bombalı saldırı girişimi son anda engellendi

Suriye'nin Tel Abyad kentinde bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG'li teröristin yaralı yakalandığını bildirildi.

Hamdi Çelikbaş   | 07.06.2020
Tel Abyad'da bombalı saldırı girişimi son anda engellendi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Tel Abyad'da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG'li bir terörist komandolarımızca yaralı olarak yakalandı.'' ifadelerine yer verildi. 

Teröristin sırt çantasında tuzaklanmış halde bulunan el yapımı patlayıcının (EYP), mayın ve el yapımı patlayıcı tespit imha timi (METİ) tarafından imha edildiği belirtilen paylaşımda, söz konusu patlayıcının fotoğrafları da yer aldı.


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