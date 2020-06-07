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Dünya, Libya

BAE'li siyaset bilimcinin Mısır'ı Libya'ya müdahale için kışkırtan paylaşımına tepki

Birleşik Arap Emirlikleri'nin önde gelen isimlerinden siyasal bilgiler profesörü Abdullah'ın, Mısır'ın Libya'ya asker göndermesi konusunda kışkırtıcı ifadeler kullanması tepkiye neden oldu.

Hamdi Yıldız,Aydoğan Kalabalık   | 07.06.2020
BAE'li siyaset bilimcinin Mısır'ı Libya'ya müdahale için kışkırtan paylaşımına tepki

İstanbul

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) önde gelen isimlerinden siyasal bilgiler profesörü Abdülhalik Abdullah, Libya ordusunun, Trablus idari sınırlarında kontrolü tamamen sağlaması ve Terhune kentini ele geçirmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Trablus'u Türklerin işgaline girmiş ilk başkent" olarak nitelendirdi.

"Bundan sonraki beklentiler Mısır'ın kararlı rolü üzerine olacak" diyen Abdullah, "Mısır ordusu dünyanın en güçlü 10 ordusu arasında yer alıyor." ifadesini kullanarak, Mısır'ın Libya'da harekete geçmesi için abartılı övgüler içeren cümleler kurdu.

"Hafter'e karşı savaşan tarafları lejyonerlikle" suçlayan Abdullah, dünyanın birçok bölgesinden getirilmiş paralı askerlerin yayılışının durdurulması gerektiğini savundu.

Abdullah'ın söz konusu paylaşımına takipçilerinden ve sosyal medyadan tepki geldi.

Takipçileri Abdullah'ı sert bir dille eleştirirken, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Mısır ordusunu böyle bir maceraya sürüklemeyeceği şeklinde yorumlar yapıldı.

Dar et-Temimi adlı bir kullanıcı, "Neden BAE hep halkların iradesinin karşısında yer alıyor? Sudan, Yemen ve Libya'da olduğu gibi hep askeri yöntemleri destekliyor. Bu ülkelerde istikrar ve güven ortamı var mı sizce?" ifadelerini kullandı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milisleri ve destekçilerinin Trablus çevresinde hezimete uğramasının ardından Mısır'a giden Hafter ve Tobruk Temsiciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile dün bir araya gelmişti.

Yapılan görüşmelerin ardından Sisi, Hafter ve siyasi müttefiki Salih, ortak basın toplantısı düzenleyerek, "Kahire Bildirgesi" olarak isimlendirilen ateşkes önerisini kamuoyuna açıklamıştı.

Ne olmuştu?

3 Haziran'da başkent Trablus'un idari sınırlarında kontrolü tamamen sağlayan Libya ordusu, 5 Haziran'da Terhune kentini Hafter milislerinden temizlemişti. Beni Velid kentindeki milislerin çekilmesinin üzerine de Libya ordusu dün devrik lider Muammer Kaddafi'nin memleketi Sirte'ye operasyon başlatmıştı.

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