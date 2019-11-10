Tel Abyad'da bomba yüklü araçla saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad'ın güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG'li teröristlerin, Tel Abyad'ın güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivilin hayatını kaybettiğini, 20 kişiden fazlasının yaralandığını bildirdi.
Eli kanlı PKK/YPG’li teröristlerce yine masum siviller katledildi. Teröristlerin Tel Abyad güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, 20’den fazlası yaralandı. pic.twitter.com/8GYVMagjpQ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 10, 2019
MSB'den yapılan açıklamada, eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerin yine masum sivilleri katlettiği belirtildi.
Açıklamada, "PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad'ın güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, 20 kişiden fazlası yaralandı." ifadelerine yer verildi.
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