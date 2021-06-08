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Dünya

Tek doğumda 10 bebeği olan Güney Afrikalı anne tarihe geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gauteng eyaletinde, tek doğumda 10 bebek dünyaya getiren Gosiame Thamara Sithole, Guinness rekorunu kırdı.

Murat Özgür Güvendik   | 08.06.2021
Tek doğumda 10 bebeği olan Güney Afrikalı anne tarihe geçti

Ankara

Ulusal Basın kuruluşu IOL News'in haberine göre, 37 yaşındaki Gosiame Thamara Sithole, geçen ay Fas'ta 9 bebek doğuran Halimae Cisse'nin "tek doğumda en çok sayıda bebek dünyaya getiren anne" unvanının yeni sahibi oldu.

Haberde, 7 erkek ve 3 kız dünyaya getiren rekortmen anne ile bebeklerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ayrıca Sithole çiftinin 6 yaşında ikiz kız çocuklarına sahip olduğu kaydedildi.

Sithole, doğum sonrası basına yaptığı açıklamada şaşkınlığı dile getirdi.

Rekortmen anne, ultrason sonuçlarına göre 8 bebek beklerken, 10 bebek dünyaya getirmiş olmanın kendisi için de inanması güç bir durum olduğunu ifade etti.

Efako Makgatho Sağlık Bilimleri Üniversitesi TIp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Dini Mawela ise yaptığı açıklamada, bunun son derece nadir rastlanabilecek bir durum olduğunu, bu tür vakaların genellikle doğurganlık tedavilerinden kaynaklandığını söyledi.

Mawela, yüksek riskli hamilelik süreci nedeniyle Sithole'un bebeklerinin gelecek birkaç ayı kuvözde geçireceklerini bildirdi.

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