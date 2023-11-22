ABD'de 3 bıçakla jonglörlük yaparken ipte yürünen en uzun mesafe rekoru kırıldı
ABD'nin California eyaletinden Edgar Yudkevich, 3 bıçakla jonglörlük yaparken ipte yürünen en uzun mesafe rekorunu kırdı.
Ankara
Guinness Dünya Rekorları'ndan (GWR) yapılan açıklamaya göre Yudkevich, 1 metre yüksekliğe gerilmiş ipte 10,4 metre yürürken bir yandan da 3 büyük bıçağı havaya atıp yakalayan ilk kişi oldu.
Rekor girişimi öncesinde tanıştığı Guinness Dünya Rekoru sahiplerinden ilham aldığını belirten Yudkevich, on yılı aşan profesyonel jonglörlük tecrübesini test etmeye karar verdiğini ifade etti.
"I decided to do a feat that would inspire my friends, as well as my students to push themselves further in their circus acts."— Guinness World Records (@GWR) November 21, 2023
Profesyonel jonglör Yudkevich, her yıl nisanın üçüncü cumartesi günü kutlanan Dünya Sirk Günü için California eyaletinin Coronado kentinde toplanan meslektaş ve öğrencileri önünde rekor denemesinde bulundu.
Yudkevich, "Herkes günü kutluyor ve sınırlarını zorluyordu. Ben de arkadaşlarım ve öğrencilerime sirk performanslarında sınırları zorlamaları için ilham verecek bir ustalık göstermek istedim." ifadelerini kullandı.
Toplamda 12 yıldır her gün jonglörlük ve denge antrenmanı yaptığını belirten Yudkevich, rekor girişimi öncesinde yalnızca birkaç kez pratik yaptığını kaydetti.
Rekor sahibi Yudkevich, başarısıyla mutlu olduğunu ve gelecekte başka bir alanda da Guinness Dünya Rekoru kırmak istediğini söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.