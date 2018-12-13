TDV, Yemenlilerin yaralarını sarmaya devam ediyor

ANKARA - Enes Canlı

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından başlatılan "Yemen için sessiz kalma" yardım kampanyası kapsamında toplanan yardımlar iç savaş mağduru Yemenlilere ulaştırılıyor.

TDV Yemen Koordinatörü Mahmut Temelli, yaklaşık dört milyon nüfusa sahip Taiz kentinden AA muhabirine yaptığı açıklamada, çatışma bölgelerinden kaçındıkları için Aden'den Taiz'e yaklaşık 160 kilometrelik mesafeyi beş saatte alabildiklerini söyledi.

Taiz şehrinin 2014 yılında Husilerin kontrolüne girdiğini ve 2016 yılında hükümet güçlerinin şehri geri aldığı bilgisini paylaşan Temelli, "Taiz şehrinde belediyecilik hizmetleri verilemediği için çöp dağları var. Elektrik yok. Taiz'de güvenlik şartları bir yıl öncesine göre daha iyi ancak yaşam koşulları çok daha ağır." dedi.

Ziyaret ettikleri El-Kedaha kampının 2,5 yıldır ülke içinde yerinden edilmiş Yemenlilere ev sahipliği yaptığını anlatan Temelli, "TDV'nin dağıttığı gıda yardımlarıyla kendilerine ekmek ve yemek yapacaklarını, Kedaha Kamp sakinlerine dört aydır yardım ulaşmadığı" bilgisini paylaştı.

Kedaha kampında ve çevresindeki bölgelerde çatışma nedeniyle 70 bin kişinin yerinden edilmiş olduğuna işaret eden Temelli, "Kedaha kampında, 120 aileye gıda dağıtımı yapıldı. Kurban kesimiyle de 420 aileye et dağıtımı yapılması planlanıyor. Acil yardım çalışmalarının dışında TDV olarak Taiz ve Marib kentlerinde 30 bin kişiye temiz su sağlayacak iki su kuyusunu önümüzdeki günlerde hizmete açacağız ve yenileri için planlama yapıyoruz. " ifadelerini kullandı.

TDV Yemen Koordinatörü, ziyaret ettikleri Kedaha kampı dışında Taiz kent merkezinde yaşayan insanların da insani yardıma ihtiyacı olduğuna dikkati çekti.

Günde 400 yetersiz beslenme vakası

Ziyaret ettikleri Kedaha kampı ve Taiz kentinin en büyük sağlık merkezi Süveyde Hastanesi'nin çatışmaların yaşandığı cephe hattına beş dakika mesafede "çok yakın" olduğuna değinen Temelli, gece boyunca kent merkezinden çatışma seslerinin geldiğini aktardı.

Taiz kenti Süveyde Hastanesi Müdürü Doktor Fuad el-Huddad, "nüfusu yaklaşık dört milyon olan Taiz kentinde sadece 20 sağlık merkezi hizmet veriyor. Her gün söz konusu merkezlere 400'e yakın kişi yetersiz beslenme vakası için başvuru yapıyor." dedi.

Savaşın getirdiği zorluklarla, altyapı eksikliğine bağlı olarak cerrahi müdahaleler, görüntüleme yöntemleri ve tedavilerde problemler yaşandığı bildirildi.

"Alp selamı ile karşılıyorlar"

TDV Foto Muhabiri Ahmet Sami ise Yemenlilerin kendilerinin Türkiye'den geldiklerini duyduklarında sevgiyle karşıladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye sevgisi burada kelimelerle anlatılamaz. Diriliş Ertuğrul dizisi burada inanılmaz oranda seyrediliyor. Bizim Türk olduğumuzu öğrenen herkes elini göğsüne götürerek 'Alp selamı' denilen işaretle selamlama yapıyor. Buradaki halk nezdinde Türkiye biliniyor, tanınıyor ve seviliyor. Buradaki insanlar tarihi bağların farkında ve yapılanlar için müteşekkirler."

"Yer yatağımız, gök yorganımız"

TDV'nin yardımlarını ulaştırdığı Taiz kenti Kedaha kampı sakinlerinden Galib Abdullah, Humyar bölgesinde yaşanan çatışma ve bombalama sonrasında köylerini terk ettiklerini ve "ellerinde bir şey olmadan" kampa geldiklerini söyledi.

Abdullah, "Gece yarısı evimizden hırsız gibi kaçtık. Yanımıza hiç bir şey alamadık. Buraya geldik, yardım kuruluşları battaniye ve çadır verdi ama bu sefer de rüzgar ve kum fırtınası bizi vurdu. Yer yatağımız, gök battaniyemiz. İşte durumumuz bu." diye konuştu.

Kedaha kampında iki buçuk yıldır yaşayan beş çocuk annesi Neval Muhammed ise çocuklar için kıyafet, gıda, battaniye, ilaç ve insani yardıma muhtaç olduklarını dile getirdi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.