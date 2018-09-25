TBMM Başkanı Yıldırım Semerkant şehrinde incelemelerde bulundu

Tarihi Semerkant'ta incelemelerde bulunan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, merhum Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un mezarı, İmam Buhari, İmam Maturudi ve Emir Timur türbeleri ile Registan Meydanı'nı ziyaret etti.

Fotoğraf: AA/Mustafa Aktaş

SEMERKANT

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım resmi ziyarette bulunduğu Özbekistan’da tarihi Semerkant şehrinde incelemelerde bulundu.

Taşkent'teki temaslarının ardından Semerkant'a geçen Yıldırım ve beraberindeki heyeti, havaalanında Özbekistan Parlamentosu Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov ile Semerkant Valisi Erkincan Turdimov karşıladı.

Tarihi kentteki temaslarına merhum Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un türbesine giderek başlayan Yıldırım, Kerimov’un mezarına çiçek bırakarak dua etti. Eşi Semiha Yıldırım ile Semerkant yakınlarındaki İmam Buhari külliyesini de ziyaret eden TBMM Başkanı, burada adak olarak getirilen bir koyunun kesilmesini istemeyerek bağışladı.

İmam Buhari’nin türbesinde dua eden ve müzeyi dolaşan Yıldırım, İmam Buhari Mescidi'nde öğle namazını kıldıktan sonra cami bahçesinde Özbek vatandaşlarla selamlaşarak bir süre sohbet etti.

Programı kapsamında İmam Maturudi’nin türbesini de ziyaret eden Yıldırım ve beraberindeki heyet, ardından Emir Timur’un mezarının bulunduğu “Guri Emir” külliyesine gitti. Külliyede karşılaştığı yabancı turistlerle bir süre sohbet eden Yıldırım, onlarla fotoğraf çektirdi. Külliyede bulunan Emir Timur devletinin haritası önünde Timur devleti hakkında bilgi alan Yıldırım, kendisine refakat eden Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov’a, Emir Timur ve Yıldırım Beyazıt arasındaki savaşa atfen, esprili dille "Dedelerimiz savaşmış ise de bizler ortağız." şeklinde konuştu. Yıldırım ve İsmailov harita önünde fotoğraf çektirdi.

Registan Meydanı ile Uluğbek ve Tilla Kari medreselerinde de incelemelerde bulunan Yıldırım, alanda karşılaştığı Türk vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Semerkant Valisi Erkincan Turdimov’un, onuruna vereceği resepsiyona katılacak olan Yıldırım ve beraberindeki heyet, temaslarına yarın tarihi Buhara şehrinde devam edecek.

Muhabir: Bahtiyar Abdukerimov