Dolar
8.87
Euro
10.40
Altın
1,750.50
ETH/USDT
3,078.90
BTC/USDT
43,345.00
BIST 100
1,384.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afganistan konusunda Özbekistan ile çalışacağını belirtti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afganistan konusunda Özbekistan ile çalışacağını ifade etti.

Fuat Kabakcı   | 26.09.2021
Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afganistan konusunda Özbekistan ile çalışacağını belirtti

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'u, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak üzere geldiği İstanbul'da ağırladıklarını duyurdu.

Türkiye'nin, Afganistan konusunda Özbekistan ile çalışacağını kaydeden Çavuşoğlu, iki ülkenin Tercihli Ticaret Anlaşması ile ticaret hacmini artıracağını ve aşı sertifikalarını karşılıklı tanıyacağını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 687 bin 752 oldu
Hamilelik sürecinde Kovid-19'a yakalanan anneden 'aşı olun' çağrısı
Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar: Kanun zorlamasa bile aşı olmak gerek
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den grip vakalarında artış uyarısı

Benzer haberler

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afganistan konusunda Özbekistan ile çalışacağını belirtti

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afganistan konusunda Özbekistan ile çalışacağını belirtti

Taliban'ın kalesi Kandahar'da silah ticareti sona eriyor

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

İHH, Afganistan'da 2 hastaneye gıda yardımı ulaştırdı

İHH, Afganistan'da 2 hastaneye gıda yardımı ulaştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkede kimsenin kendisini sahipsiz hissetmeyeceği bir sistem kurduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkede kimsenin kendisini sahipsiz hissetmeyeceği bir sistem kurduk
Umman, Türk yatırımcılara cazip imkanlar sunuyor

Umman, Türk yatırımcılara cazip imkanlar sunuyor