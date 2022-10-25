Dolar
18.60
Euro
18.51
Altın
1,656.61
ETH/USDT
1,410.00
BTC/USDT
19,785.00
BIST 100
3,975.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci konuşuyor
logo
Dünya

TBMM Başkanı Şentop, Hırvatistan Meclis Başkanı Jandrokovıc ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovıc ile görüştü.

Aynur Ekiz   | 25.10.2022
TBMM Başkanı Şentop, Hırvatistan Meclis Başkanı Jandrokovıc ile görüştü

TBMM

Şentop, Uluslararası Kırım Platformu Parlamenter Zirvesi'ne ev sahipliği yapmalarından dolayı Jandrokovıc'e teşekkürlerini iletti.

Bu yıl Türkiye ve Hırvatistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 30. yılının kutlandığını hatırlatan Şentop, "Elbette ilişkilerimizin tarihi 30 yılla sınırlı değildir. Yüzyıllar öncesine dayanan köklü bir ortak tarihe sahibiz." dedi.

Hırvatistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden birinin Türkiye olduğunu, diplomatik ilişkilerin her zaman dostluk ve iş birliği temelinde seyrettiğini kaydeden Şentop, "Güneydoğu Avrupa'nın iki ucunda yer alan ülkelerimiz arasındaki iş birliği bölgenin barış ve istikrarı için de önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Şentop, iki ülke arasındaki ilişkilerin seyrini de anlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay Hırvatistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin, ilişkilere yeni bir ivme kazandırdığını söyledi.

Ukrayna savaşının etkilerine de dikkati çeken Şentop, barışın bir an önce gelmesi temennisini dile getirdi.

Şentop, "Bu yolda elimizden gelen desteği sunmaya hazır olduğumuzu her vesileyle vurguluyoruz. Kalıcı çözüme giden yegane yol diplomasidir, müzakerelerdir. Tarafları bu yönde teşvik etmeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kongo Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Ondele, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Bakan Akar, Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Dibeybe ile görüştü
THY, Rusya uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu
Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Wijnands, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
THY ile TOGG arasında "Miles&Smiles ödül programı" anlaşması

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop, Hırvatistan Meclis Başkanı Jandrokovıc ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Hırvatistan Meclis Başkanı Jandrokovıc ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop: (Başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği) 400'ü geçtikten sonra referanduma sunulması ihtiyaridir

TBMM Başkanı Şentop, Zagreb İslam Merkezi'nde Hilye-i Şerif Sergisi'nin açılışını yaptı

TBMM Başkanı Şentop, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü: Türkiye, bölge barışı için elinden gelen katkıyı sunmaya hazır

TBMM Başkanı Şentop, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü: Türkiye, bölge barışı için elinden gelen katkıyı sunmaya hazır
TBMM Başkanı Şentop, İsveç Meclis Başkanı Norlen ve Finlandiya Meclis Başkanvekili Rinne ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, İsveç Meclis Başkanı Norlen ve Finlandiya Meclis Başkanvekili Rinne ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop, Zagreb Üniversitesi'nde Türkoloji Bölümü öğrencilerine hitap etti

TBMM Başkanı Şentop, Zagreb Üniversitesi'nde Türkoloji Bölümü öğrencilerine hitap etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet