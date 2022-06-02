TBMM Başkanı Şentop Azerbaycan'da
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamenter heyetiyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.
Bakü
Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’nda, Azerbaycan Milli Meclis Başkan Yardımcısı Fezail İbrahimli, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ve Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı tarafından karşılandı.
TBMM Başkanı Şentop, Bakü'de düzenlenen VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne katılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.