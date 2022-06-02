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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mayıs ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi'nde basın toplantısı düzenliyor TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bakü'de ‘’INCSOS VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'’nde konuşuyor
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Dünya

TBMM Başkanı Şentop Azerbaycan'da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamenter heyetiyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Ruslan Rehimov   | 02.06.2022
TBMM Başkanı Şentop Azerbaycan'da

Bakü

Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’nda, Azerbaycan Milli Meclis Başkan Yardımcısı Fezail İbrahimli, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ve Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı tarafından karşılandı.

TBMM Başkanı Şentop, Bakü'de düzenlenen VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne katılacak.

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