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Avustralya'da gaz arzında sorun büyüyor

Avustralya'da İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, ülkesinin gaz krizinin eşiğinde olduğu ve sorunun hızlı çözülemeyeceği konusunda uyarıda bulundu.

Mehmet Alaca   | 02.06.2022
Avustralya'da gaz arzında sorun büyüyor

Ankara

ABC News'te yer alan habere göre, yeni Bakan Bowen, ilk basın toplantısında, ülkede artan gaz ve elektrik maliyetini azaltmak için gerekli bütün adımların atılacağını söyledi.

Bowen, "Avustralya enerji piyasaları kusursuz bir fırtınayla karşı karşıya" diyerek, elektrik temini ve özellikle gaz arzı ile ilgili ciddi bir dizi faktörün varlığına işaret etti.

Gaz sorununun kendilerine önceki hükümetten kaldığına vurgu yapan Bowen, gaz krizinin eşiğinde olan ülkesinde bu durumun hızlıca çözülemeyeceğini belirtti.

Bowen, mevcut enerji sorunlarına yenilenebilir enerjiye geçiş yönündeki politikaların da kısa vadede yardım edemeyeceğinin farkında olduklarını belirterek, "Önceki hükümet, yenilenebilir enerji ve depolama kapasitesini artırmak için gerekli çalışmaları yapmadı." dedi.

Güneydoğu Avustralya'da bir süredir devam eden soğuk hava dalgası ve geçen hafta ülkedeki bir gaz tedarikçisinin iflası nedeniyle gaz fiyatları yükseldi.

Öte yandan, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin Rus gazını ve kömürünü satın almayı kesmesi de fiyatları olumsuz etkiledi.

Avustralya'daki bazı kömür madenlerindeki sorunlar da yurt içinde gaz fiyatları üzerindeki baskıya katkıda bulundu.

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