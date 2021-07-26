Euro
10.10
Dolar
8.55
BIST 100
1,349.11
Altın
1,798.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'a geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyeti ile Azerbaycan'a geldi.

Ertuğrul Subaşı   | 26.07.2021
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'a geldi Fotoğraf: Orhan Karslı/AA

Baki

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'a geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyeti ile Azerbaycan'a geldi. Şentop'u, Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Milli Meclisi başkanvekilleri Ali Hüseynli ve Adil Aliyev ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve diğer ilgililer karşıladı. ( Orhan Karslı - Anadolu Ajansı )

Şentop'u, Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Milli Meclisi başkanvekilleri Ali Hüseynli ve Adil Aliyev ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı karşıladı.

Şentop ile aynı uçakla Pakistan Milli Meclis Başkanı Asad Kaiser, TBMM İdare Amiri, AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Türkiye-Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ali Şahin, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin ve TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu da Azerbaycan'a geldi.

Bakü'de yapılacak Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı'na katılacak ve bazı temaslarda bulunacak Şentop, perşembe günü Şuşa ve Fuzuli şehirlerini ziyaret ettikten sonra yurda dönecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ta 18 ay sonra en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
ABD'de son 24 saatte 42 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 195 milyonu geçti
Güneydoğu'da aşılama oranının artırılması için seferberlik başlatıldı
Dünya genelinde 3 milyar 880 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'a geldi

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'a geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Kurtulmuş başkanlığındaki AK Parti heyetini kabul etti

Kurtulmuş başkanlığındaki AK Parti heyeti, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan'a gitti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan'a gitti
AK Parti heyeti Azerbaycan'da şehitlikleri ziyaret etti

AK Parti heyeti Azerbaycan'da şehitlikleri ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop, yarın Azerbaycan'a gidiyor

TBMM Başkanı Şentop, yarın Azerbaycan'a gidiyor