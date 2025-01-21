Dolar
35.62
Euro
37.13
Altın
2,741.90
ETH/USDT
3,317.00
BTC/USDT
105,206.00
BIST 100
10,008.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tayvan'daki depremde yaralı sayısı 26'ya çıktı

Tayvan'da dün meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısının 26'ya yükseldiği bildirildi.

Salih Okuroğlu  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
Tayvan'daki depremde yaralı sayısı 26'ya çıktı

Ankara

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Sağlık ve Refah Bakanlığından yapılan açıklamada, depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılardan dolayı Chiayi iline bağlı bazı köylere giden yolun ciddi hasar aldığı bildirildi.

Deprem nedeniyle yaralı sayısının 26'ya çıktığı belirtilen açıklamada, artçı sarsıntılar nedeniyle yolu kapanan bir köyde ise 50 kişinin mahsur kaldığı aktarıldı.

Merkezi Hava İdaresi (CWA) verilerine göre, Tayvan'ın güneyinde yaklaşık 50 artçı sarsıntı kaydedildi.

Tayvan Meteoroloji Bürosu, dün, merkez üssü Tayvan Adası'nın güneybatısındaki Chiayi ilinin 37,9 kilometre güneybatısında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirmişti. Derinliği yaklaşık 10 kilometre olan depremde 4 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü 6 olarak duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünyadan Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajları
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasının 149 sanığı yeniden yargılanacak
Hakkari ve Bitlis'te karla mücadele sürüyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Prof. Dr. Canan Karatay, hatalı tedavi uyguladığı iddiasıyla hakim karşısında

Benzer haberler

Tayvan'daki depremde yaralı sayısı 26'ya çıktı

Tayvan'daki depremde yaralı sayısı 26'ya çıktı

Adıyaman'da afetzedeler için yapılan binaların inşası sürüyor

Donald Trump döneminde küresel kriz haritası nasıl şekillenecek?

Tayvan'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tayvan'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Konya'da turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Konya'da turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Japonya'da son 30 yılda doğal afetlere bağlı hastalıklar, 5 bin 400'den fazla can kaybına yol açtı

Japonya'da son 30 yılda doğal afetlere bağlı hastalıklar, 5 bin 400'den fazla can kaybına yol açtı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet