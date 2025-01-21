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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de İsrail ordusuna ait askeri araç kalıntıları görüntülendi

21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
Gazze'de İsrail ordusuna ait askeri araç kalıntıları görüntülendi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nda İsrail ordusuna ait askeri araç kalıntıları görüntülendi.
21.01.2025
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