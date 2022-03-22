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Dünya

Tayvan'da 6,6 büyüklüğünde deprem

Tayvan'ın güneydoğusu açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 22.03.2022
Tayvan'da 6,6 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Hualien kentinin 70 kilometre güneyi olduğunu duyurdu.

USGS, depremin yerin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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